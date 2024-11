Debate sobre aumento do imposto de importação de pneus impacta o setor de transportes Debate sobre aumento do imposto de importação de pneus impacta o setor de transportes ND Mais|Do R7 28/11/2024 - 23h28 (Atualizado em 28/11/2024 - 23h28 ) twitter

As empresas do setor automotivo e de transportes estão avaliando as consequências do aumento do imposto de importação de pneus, que pode resultar em menos produtos importados e, consequentemente, mais oportunidades para a produção local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes desse importante debate!

