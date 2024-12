Debate sobre cães nas praias de Florianópolis ganha força com vídeo de prefeito: ‘Pode ou não?’ Debate sobre cães nas praias de Florianópolis ganha força com vídeo de prefeito: ‘Pode ou não?’ ND Mais|Do R7 02/12/2024 - 21h49 (Atualizado em 02/12/2024 - 21h49 ) twitter

Cães nas praias de Florianópolis

Com a proximidade do verão em Florianópolis, o debate sobre levar cães nas praias voltou a ganhar força nos últimos dias. No último domingo (29), o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto (PL), publicou um vídeo em suas redes sociais onde questiona os seguidores se os pets devem ter espaço delimitado nas praias da capital.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa discussão!

