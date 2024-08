Debate sobre Sanidade na Suinocultura: Custos e Investimentos em Foco O Brasil, como um dos maiores produtores mundiais de carne suína, tem como objetivo constante a melhora do desempenho. Entender como... ND Mais|Do R7 13/08/2024 - 22h46 (Atualizado em 13/08/2024 - 22h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



O Brasil, como um dos maiores produtores mundiais de carne suína, tem como objetivo constante a melhora do desempenho. Entender como a cadeia produtiva está mensurando os custos com sanidade é uma tarefa primordial para otimizar investimentos e manter competitividade. O painel com três especialistas no assunto abriu a programação científica do 16º Simpósio Brasil Sul de Suinocultura (SBSS), na tarde desta terça-feira (13), no Centro de Eventos, em Chapecó.

