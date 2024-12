Debatida em SC, regionalização do saneamento é aderida em quase todo o país; veja modelos Debatida em SC, regionalização do saneamento é aderida em quase todo o país; veja modelos ND Mais|Do R7 04/12/2024 - 10h36 (Atualizado em 04/12/2024 - 10h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Saneamento Básico

Embora atrasado, o Estado de Santa Catarina procura repetir um modelo posto em prática em quase todo o país para tentar alcançar a universalização dos serviços de saneamento básico, meta instituída pelo Marco Legal do Saneamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes sobre a regionalização do saneamento no Brasil!

Leia Mais em ND Mais:

Dólar cai pela 1ª vez após quatro altas consecutivas, mas ainda acima dos R$6

Itajaí faz Mutirão Limpa Nome para negociação de dívidas; veja como participar

Primeira edição do Feriado Mais acontece em Criciúma nesta quarta-feira