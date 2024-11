Décimo terceiro vai atrasar? Entenda como o Dia da Consciência Negra interfere no pagamento Décimo terceiro vai atrasar? Entenda como o Dia da Consciência Negra interfere no pagamento ND Mais|Do R7 20/11/2024 - 13h50 (Atualizado em 20/11/2024 - 13h50 ) twitter

Décimo terceiro vai atrasar?

A primeira parcela do pagamento do décimo terceiro salário deve ocorrer até o dia 30 deste mês. No caso de o empregador antecipar para esta quarta-feira (20), feriado que celebra o Dia da Consciência Negra, o pagamento feito por TED após as 17h de terça-feira cairá apenas na conta do trabalhador na quinta (21). Se o crédito for via Pix, entrará na conta no mesmo dia.

