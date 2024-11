Décio da Silva é reconhecido como Engenheiro do Ano 2024 Engenheiro iniciou carreira aos 12 anos de idade em grande indústria de SC ND Mais|Do R7 15/10/2024 - 08h48 (Atualizado em 15/10/2024 - 08h48 ) twitter

O presidente do conselho da WEG, indústria do Norte catarinense, recebeu o título de Eminente Engenheiro do Ano 2024. Décio da Silva é filho de um dos fundadores da companhia, Eggon João da Silva, e iniciou sua carreira na “escolinha da WEG”.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

