Decisão do STJ Mantém Prefeito de Barra Velha na Prisão

A ministra Maria Thereza de Assis Moura do STJ (Superior Tribunal de Justiça) negou o habeas corpus com pedido de liminar impetrado... ND Mais|Do R7 31/07/2024 - 10h33 (Atualizado em 31/07/2024 - 10h33 )



A ministra Maria Thereza de Assis Moura do STJ (Superior Tribunal de Justiça) negou o habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela defesa do prefeito afastado de Barra Velha, Douglas Elias da Costa (PL).

