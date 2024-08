Decisão Empolgante: After e Palmas em Busca do Título Amador O primeiro jogo da grande final do Campeonato de Futebol Amador de Governador Celso Ramos é neste sábado (17), a partir das 17h, entre... ND Mais|Do R7 16/08/2024 - 23h56 (Atualizado em 16/08/2024 - 23h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O primeiro jogo da grande final do Campeonato de Futebol Amador de Governador Celso Ramos é neste sábado (17), a partir das 17h, entre After e Palmas. A partida será disputada no Estádio Eng. Leonardo Petrelli, em Palmas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Caravaggio x Santa Catarina: como assistir à final do Catarinense Série B

• After e Palmas decidem o título do Campeonato de Futebol Amador de Governador Celso Ramos

• Avaí Kindermann x Flamengo: onde assistir o jogo do Brasileirão Feminino