Decisão judicial exige regularização ambiental de cemitério em Bombinhas
Município de Bombinhas tem 30 dias para solicitar licenciamento ambiental de cemitério ou será multado em R$ 2 mil por dia
ND Mais|Do R7
10/09/2024 - 21h42 (Atualizado em 10/09/2024 - 21h42 )



A Justiça determinou que o município de Bombinhas, Litoral Norte de Santa Catarina, promova a regularização ambiental do cemitério municipal, localizado no bairro Morrinhos, após o pedido do Ministério Público do estado (MPSC).

