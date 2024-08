Decisão Judicial Suspende Cassação da Aposentadoria de Silvinei Vasques A 3ª Vara Federal de Florianópolis determinou à CGU (Controladoria Geral da União) a suspensão do processo de cassação da aposentadoria... ND Mais|Do R7 20/08/2024 - 22h31 (Atualizado em 20/08/2024 - 22h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A 3ª Vara Federal de Florianópolis determinou à CGU (Controladoria Geral da União) a suspensão do processo de cassação da aposentadoria do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. A paralisação temporária do PAD (processo administrativo disciplinar) ocorre devido a uma irregularidade no PAD.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Juiz de SC manda CGU suspender processo de cassação da aposentadoria de Silvinei Vasques

• Cinco cidades de SC têm apenas um candidato a prefeito; o que acontece nesses casos?

• José Paulo Ferrarezi propõe construção de UPA Pediátrica em Criciúma e quer vice de secretário