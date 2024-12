Decisões do Circuito NDTV de Fut7 são canceladas devido a chuva intensa Semifinais e finais do Circuito NDTV de Fut7 que aconteceriam neste sábado (7) serão remarcadas devido às fortes chuvas em Joinville... ND Mais|Do R7 07/12/2024 - 16h10 (Atualizado em 07/12/2024 - 16h10 ) twitter

As chuvas intensas que caíram em Joinville durante a madrugada deste sábado (7) e que persistem ao longo do dia causaram diversos estragos e também afetaram o esporte da região. As decisões do Circuito NDTV de Fut7 foram canceladas.

Para mais detalhes sobre o cancelamento e as novas datas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

