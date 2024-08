Deck de Contemplação em Jaraguá do Sul: Um Novo Espaço de Lazer Está em fase de construção o novo deck de contemplação na rua Max Wilhelm, ao lado da ponte Abdon Batista, no Centro de Jaraguá do... ND Mais|Do R7 19/08/2024 - 15h46 (Atualizado em 19/08/2024 - 15h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Está em fase de construção o novo deck de contemplação na rua Max Wilhelm, ao lado da ponte Abdon Batista, no Centro de Jaraguá do Sul, no Norte catarinense. A estrutura ocupará uma área de 1.073,71 m² e será um espaço dedicado ao lazer e descanso na região central da cidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• AO VIVO: NDTV Record entrevista Portanova, candidato a prefeito de Florianópolis; acompanhe

• AO VIVO: NDTV Record entrevista Osmar Teixeira, candidato a prefeito em Itajaí; acompanhe

• Tenista catarinense conquista o ITF M25 de Londrina