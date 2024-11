Defesa Civil alerta para alagamentos na Grande Florianópolis; veja áreas em risco Defesa Civil alerta para alagamentos na Grande Florianópolis; veja áreas em risco ND Mais|Do R7 04/11/2024 - 22h30 (Atualizado em 04/11/2024 - 22h30 ) twitter

Alagamentos na Grande Florianópolis

Algumas áreas de Santa Catarina estão no radar de alerta da Defesa Civil por conta de riscos de alagamentos no início da noite desta segunda-feira (4). As regiões de maior perigo potencial para chuvas fortes e persistentes estão na Grande Florianópolis e no Litoral Norte.

