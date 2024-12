Defesa Civil de Brusque avalia danos após incêndio em loja e libera imóveis vizinhos Defesa Civil de Brusque avalia danos após incêndio em loja e libera imóveis vizinhos ND Mais|Do R7 02/12/2024 - 23h09 (Atualizado em 02/12/2024 - 23h09 ) twitter

Incêndio em Brusque

O local do incêndio que atingiu a loja Pittol, no Centro de Brusque, segue sendo monitorado pela Defesa Civil da cidade. Na manhã desta segunda-feira, (2), a equipe retornou ao local e avaliou as condições de segurança das propriedades vizinhas que haviam sido desocupadas como medida preventiva.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a situação em Brusque!

