Defesa do Avaí: O Segredo por Trás da Invencibilidade na Série B Enderson Moreira segue 100% no comando do Avaí após a vitória contra o Paysandu na última quinta-feira (22). Mais do que isso, o novo... ND Mais|Do R7 24/08/2024 - 10h01 (Atualizado em 24/08/2024 - 10h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Enderson Moreira segue 100% no comando do Avaí após a vitória contra o Paysandu na última quinta-feira (22). Mais do que isso, o novo comandante segue com sua defesa “impenetrável”. O Leão da Ilha não sofreu gols nesse recorte das últimas três partidas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Os números, detalhes e segredos da ‘impenetrável’ defesa do Avaí na Série B

• Três dias de neve em SC? Fenômeno pode voltar a ocorrer no fim de semana e na segunda

• Agenda cultural no Sul de SC: veja os eventos em Criciúma e região neste fim de semana