Delator do PCC entregou policiais uma semana antes de ser assassinado no aeroporto de Guarulhos Delator do PCC entregou policiais uma semana antes de ser assassinado no aeroporto de Guarulhos ND Mais|Do R7 12/11/2024 - 13h31 (Atualizado em 12/11/2024 - 13h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Delator do PCC assassinado no aeroporto

Antes de ser assassinado no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na sexta-feira (8), o empresário Vinícius Lopes Gritzbach, conhecido como delator do PCC, apontou corrupção de policiais civis em delação ao Ministério Público do Estado de São Paulo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso intrigante.

Leia Mais em ND Mais:

Adolescente de 15 anos é importunada sexualmente dentro de ônibus lotado em Joinville

Homem é preso ao ser flagrado molestando criança de 5 anos em SC

Paulo Vasilescu estreia espetáculo “Encarnada” no Teatro da Ubro