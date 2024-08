Delícias em Forma de Cosméticos: Experimente os Aromas Irresistíveis! Com fragrâncias de chocolate, bala, chiclete e até biscoito, os cosméticos com cheirinho de doces entram na tendência ‘gourmand’,... ND Mais|Do R7 19/08/2024 - 19h26 (Atualizado em 19/08/2024 - 19h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Com fragrâncias de chocolate, bala, chiclete e até biscoito, os cosméticos com cheirinho de doces entram na tendência ‘gourmand’, que remete às delícias açucaradas adoradas por crianças e adultos. A Diversa+ traz uma lista com 4 opções de cosméticos ‘docinhos e gostosos’ irresistíveis. Confira!

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Veja 4 cosméticos com cheirinho de doces para você experimentar e se deliciar

• Policial penal de SC mirou roda de carro mas acertou cabeça de motorista, diz PM

• Jovem que morreu em colisão com caminhão era estagiária da Câmara de Vereadores de Guaramirim