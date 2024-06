Delivery de cocaína desmantelado em SC: casal é preso após operação da PM

ND Mais |Do R7

Um casal e outras três pessoas foram presos após a PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina) descobrir um delivery de cocaína em Braço do Norte, no Sul do Estado. Segundo a PM, o homem foi encontrado entregando a droga e a mulher foi presa tentando dar descarga nas substâncias.

