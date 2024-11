Denúncia de brutalidade em boate de Florianópolis choca a sociedade Rafael Azevedo de Souza e Gean Carlos dos Santos, policial e segurança envolvidos na morte de Thiago Kich de Melo, devem responder... ND Mais|Do R7 16/10/2024 - 00h28 (Atualizado em 16/10/2024 - 00h28 ) twitter

O policial militar Rafael Azevedo de Souza e o segurança Gean Carlos dos Santos foram denunciados, nesta terça-feira (15), pelo MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) por conta da morte do empresário Thiago Kich de Melo, 28, que foi baleado pelo PM e pisoteado pelo segurança na boate Sex Night, no Centro de Florianópolis, no dia 8 de outubro.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.