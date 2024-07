Denúncia Revela Envolvimento Familiar em Crime Chocante O filho da esteticista Michele de Abreu Oliveira, de 42 anos, encontrada morta dentro de casa, em Palhoça, teria participado do crime... ND Mais|Do R7 25/07/2024 - 00h03 (Atualizado em 25/07/2024 - 00h03 ) ‌



O filho da esteticista Michele de Abreu Oliveira, de 42 anos, encontrada morta dentro de casa, em Palhoça, teria participado do crime ao lado do pai, Márcio de Oliveira Bigois, de 46 anos, conforme aponta a denúncia oferecida pelo MPSC (Ministério Público de Santa Catarina). O corpo da esteticista foi localizado enterrado embaixo do piso da cozinha, em maio deste ano.

