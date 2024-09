Deolane Bezerra: prisão e polêmica com tráfico de drogas A advogada e influenciadora Deolane Bezerra é investigada no Rio de Janeiro desde fevereiro deste ano, quando usou o cordão do chefe... ND Mais|Do R7 04/09/2024 - 18h52 (Atualizado em 04/09/2024 - 18h52 ) ‌



A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra é investigada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro desde fevereiro deste ano, quando apareceu usando o cordão de um dos chefes do tráfico no Complexo da Maré. Ela foi presa nesta quarta-feira (4), em Pernambuco, por suspeita de lavagem de dinheiro e divulgação de jogos ilegais na internet.

