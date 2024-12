Deposto na Síria, Bashar Assad fugiu para Moscou e ganhou asilo, dizem agências russas Segundo informações, o presidente sírio Bashar Assad deixou o país após negociações com grupos rebeldes e teria dado instruções para... ND Mais|Do R7 08/12/2024 - 22h09 (Atualizado em 08/12/2024 - 22h09 ) twitter

As agências de notícias estatais russas afirmam que o presidente sírio deposto Bashar Assad chegou a Moscou com sua família e recebeu asilo. As agências Tass e RIA citaram uma fonte não identificada do Kremlin. Bashar Assad teria deixado a Síria no início deste domingo (8).

Para mais detalhes sobre essa reviravolta política, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

