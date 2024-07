ND Mais |Do R7

‌



A+

A-

O deputado estadual Rodrigo Minotto (PDT) vai assumir interinamente a presidência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina nesta terça-feira (9). A posse está marcada para as 11h no Palácio Barriga Verde. Minotto é o 2 vice-presidente e assume após licença do presidente Mauro de Nadal, que está Governador do Estado, e do 1º vice-presidente, deputado Mauricio Eskudlark.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Deputado de Criciúma assume a presidência da Assembleia Legislativa de SC

• Avião dá meia volta em Navegantes e retorna para São Paulo; ‘Foco total na segurança’

• Sobreviventes de colisão frontal na BR-282 em SC precisam de doação de sangue