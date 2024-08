Deputado Lucas Redecker Desiste de Viagem ao Irã em Meio a Crise Presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, o deputado Lucas Redecker (PSDB-RS) foi convidado para participar dos eventos... ND Mais|Do R7 05/08/2024 - 15h07 (Atualizado em 05/08/2024 - 15h07 ) ‌



Presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, o deputado Lucas Redecker (PSDB-RS) foi convidado para participar dos eventos de posse do presidente do Irã, mas acabou não viajando por conta de compromissos com municípios gaúchos afetados pelas enchentes.

