Deputado se pronuncia sobre suspeita de ex-genro na morte da filha O deputado estadual do mato Grosso Gilberto Cattani (PL) se pronunciou sobre a suspeita da participação do ex-genro na morte da filha... ND Mais|Do R7 22/07/2024 - 15h14 (Atualizado em 22/07/2024 - 15h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O deputado estadual do mato Grosso Gilberto Cattani (PL) se pronunciou sobre a suspeita da participação do ex-genro na morte da filha, Raquel Cattani. Ela foi encontrada pelo próprio pai morta com mais de 30 facadas na casa onde morava, na zona rural de Nova Mutum, a 269 km de Cuiabá (MT).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Caso Raquel Cattani: deputado pai de vítima fala sobre ex-genro suspeito da morte

• Concurso do BNDES abre inscrições nesta semana com salário inicial de R$ 20,9 mil

• VÍDEO: Rompimento de silo mata um homem e deixa dois feridos no Oeste de SC