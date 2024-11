Desabamento iminente força famílias a deixar residencial em Itajaí Nesta segunda-feira (21), a Defesa Civil lacrou o residencial com risco de desabar e todos os moradores tiveram que deixar suas casas... ND Mais|Do R7 21/10/2024 - 20h08 (Atualizado em 21/10/2024 - 20h08 ) twitter

Todas as famílias restantes dos blocos condenados do Residencial Jomar, em Itajaí, tiveram que deixar suas casas na manhã desta segunda-feira (21). Em agosto, três blocos do condomínio foram interditados pela Defesa Civil pelo risco de desabamento.

