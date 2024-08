Desafiando a Dor: A Coragem de uma Jovem de Joinville Indianara Gonçalves de Azevedo, uma jovem de Joinville, vive diariamente com uma dor intensa e debilitante causada pela neuralgia... ND Mais|Do R7 16/08/2024 - 20h37 (Atualizado em 16/08/2024 - 20h37 ) ‌



Indianara Gonçalves de Azevedo, uma jovem de Joinville, vive diariamente com uma dor intensa e debilitante causada pela neuralgia do trigêmeo. Esta condição rara, muitas vezes descrita como a pior dor do mundo, resulta da disfunção do 5º nervo craniano, responsável pela sensibilidade de várias partes da face.

