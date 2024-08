Desafio à Vista: Enderson Moreira Assume o Avaí com Expectativas e Desafios Enderson Moreira está no Avaí com uma missão: levar o time, 11º colocado na Série B, ao acesso. Na apresentação, ontem, o treinador... ND Mais|Do R7 08/08/2024 - 08h56 (Atualizado em 08/08/2024 - 08h56 ) ‌



Enderson Moreira está no Avaí com uma missão: levar o time, 11º colocado na Série B, ao acesso. Na apresentação, ontem, o treinador falou em acreditar, em comprometimento e possibilidade de reforçar ainda mais a equipe. No entanto, ele também soube que dois atletas do elenco estão fora dos planos para a temporada.

