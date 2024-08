Desafio de Saúde: Secretário da Fazenda Enfrenta Tumor no Intestino Cleverson Siewert, secretário da Fazenda de Santa Catarina do governo Jorginho Mello, anunciou a descoberta de um tumor cancerígeno... ND Mais|Do R7 21/08/2024 - 16h01 (Atualizado em 21/08/2024 - 16h01 ) ‌



Cleverson Siewert, secretário da Fazenda de Santa Catarina do governo Jorginho Mello, anunciou a descoberta de um tumor cancerígeno no intestino. Em uma publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira (21), ele informou que está se recuperando após uma cirurgia em um hospital particular.

