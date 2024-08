Desafios à Vista: O Figueirense Sem Pato e Alisson Diante de toda a turbulência envolvendo a semana do Figueirense, o clube se prepara para enfrentar o lanterna São José no próximo... ND Mais|Do R7 15/08/2024 - 09h56 (Atualizado em 15/08/2024 - 09h56 ) ‌



Diante de toda a turbulência envolvendo a semana do Figueirense, o clube se prepara para enfrentar o lanterna São José no próximo domingo e precisa vencer para seguir vivo na luta pelo acesso na Série C.

