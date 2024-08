Desafios da Legítima Defesa: O Caso de uma Mulher em SC Mesmo com a Lei Maria da Penha em vigor há 18 anos, nem todas as mulheres conseguem se manter seguras de situações de violência. Em... ND Mais|Do R7 07/08/2024 - 21h46 (Atualizado em 07/08/2024 - 21h46 ) ‌



Mesmo com a Lei Maria da Penha em vigor há 18 anos, nem todas as mulheres conseguem se manter seguras de situações de violência. Em Santa Catarina, uma vítima virou ré por tentativa de homicídio após, segundo ela, tentar se proteger das agressões do ex-companheiro.

