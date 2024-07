Desafios de João Burse: Preparação do Figueirense para Enfrentar o Líder da Série C O Figueirense segue em preparação para o duelo diante do Botafogo-PB, no próximo sábado (3) fora de casa. Para o confronto, diante... ND Mais|Do R7 30/07/2024 - 21h24 (Atualizado em 30/07/2024 - 21h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Figueirense segue em preparação para o duelo diante do Botafogo-PB, no próximo sábado (3) fora de casa. Para o confronto, diante do líder da Série C, o técnico João Burse terá ao mínimo “três dores de cabeça” para escalar o Furacão.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Contorno Viário supera jornada de desafios estruturais em sinergia com preservação ambiental

• Máfia, PCC e CV: criminoso italiano escancara codinomes de membros das facções no Brasil

• As ‘soluções’ de João Burse no Figueirense para o jogo contra o líder da Série C