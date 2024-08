Desafios e Beleza na South Run Morro do Sertão A corrida South Run Morro do Sertão irá acontecer no dia 20 de outubro de 2024, na Praia dos Açores (SC). O evento de off-road conta... ND Mais|Do R7 08/08/2024 - 11h06 (Atualizado em 08/08/2024 - 11h06 ) ‌



A corrida South Run Morro do Sertão irá acontecer no dia 20 de outubro de 2024, na Praia dos Açores (SC). O evento de off-road conta com 3 desafios, sendo eles de 5, 10 e 21 quilômetros.

