Desafios e Novos Rumos: Filho de Tite no Comando do Flamengo O técnico Tite, do Flamengo, vai ficar internado após ter uma arritmia cardíaca por causa da altitude de La Paz, que fica a 3.600... ND Mais|Do R7 23/08/2024 - 22h21 (Atualizado em 23/08/2024 - 22h21 ) ‌



O técnico Tite, do Flamengo, vai ficar internado após ter uma arritmia cardíaca por causa da altitude de La Paz, que fica a 3.600 m acima do nível do mar. O treinador foi um dos que mais sofreu no país vizinho.

