Desafios e Soluções na Suinocultura: O Que Aprendemos no 16º SBSS A falta de mão de obra é um desafio persistente em diversas cadeias produtivas, que exige adaptação no ambiente de trabalho e alternativas... ND Mais|Do R7 14/08/2024 - 10h47 (Atualizado em 14/08/2024 - 10h47 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A falta de mão de obra é um desafio persistente em diversas cadeias produtivas, que exige adaptação no ambiente de trabalho e alternativas para que as pessoas escolham permanecer na função. Com a temática “Equipes de alta performance: este é o caminho? Desafios da produção na escassez de mão de obra”, o médico veterinário, especialista em Liderança, Engajamento e Produtividade na Suinocultura, Leandro Trindade, elencou os principais desafios dentro e fora da porteira da granja durante sua palestra no 16º Simpósio Brasil Sul de Suinocultura (SBSS), em Chapecó.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Como superar a escassez de mão de obra na suinocultura foi abordado no 16º SBSS

• A obra de R$ 18 milhões na BR-282 que está ofuscando o ‘morangão’ da Grande Florianópolis

• ‘Stalker’ de Débora Falabella por 10 anos é inocentada: o que fazer quando acusado vira vítima?