Desaparecido no Pico Jurapê, homem enviou localização e relatou ferimento antes de sumir
ND Mais|Do R7 12/11/2024 - 16h11 (Atualizado em 12/11/2024 - 16h11 )

Desaparecido no Pico Jurapê

O desaparecimento de Bruno Rogério Corrêa, de 29 anos, no Pico Jurapê, em Joinville, completou cinco dias nesta terça-feira (12). As buscas, que começaram na última quinta-feira (7), foram intensificadas com o reforço de cinco bombeiros militares, drones e cães farejadores, mas, até o momento, não há pistas do seu paradeiro.

