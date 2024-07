ND Mais |Do R7

Desaparecimento de idoso em SC: família encontra sangue perto de hospital A família do idoso desaparecido após fugir do Hospital Regional de Joinville está desesperada. Conforme as horas avançam, cresce...

A família do idoso desaparecido após fugir do Hospital Regional de Joinville está desesperada. Conforme as horas avançam, cresce a angústia para descobrir o paradeiro de Reinaldo Kroessin, de 74 anos, que mobilizou uma verdadeira operação de resgate desde terça-feira (2).

