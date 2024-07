Desaparecimento de Menino Autista Choca Chapecó Uma criança de 10 anos entrou em um ônibus de transporte público e desceu no Terminal Urbano do município, em Chapecó, Oeste de Santa... ND Mais|Do R7 30/07/2024 - 00h13 (Atualizado em 30/07/2024 - 00h13 ) ‌



Uma criança de 10 anos entrou em um ônibus de transporte público e desceu no Terminal Urbano do município, em Chapecó, Oeste de Santa Catarina. A Guarda Municipal foi acionada e explicou que o menino com autismo se perdeu dos pais no domingo (28).

