Desaparecimento de Pescadores em SC: Mistério e Angústia Persistem Há 18 dias, as famílias de Adolar Angel e Sérgio Ignowsky vivem uma angústia. Após saírem para pescar próximo a São Francisco do... ND Mais|Do R7 26/07/2024 - 16h34 (Atualizado em 26/07/2024 - 16h34 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Há 18 dias, as famílias de Adolar Angel e Sérgio Ignowsky vivem uma angústia. Após saírem para pescar próximo a São Francisco do Sul, os dois amigos desapareceram e nunca mais foram vistos. Após sete dias, as buscas foram interrompidas, mas os familiares dos pescadores pedem que os trabalhos sejam retomados.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Pescadores desaparecidos em SC podem ter ficado presos em rede, diz bombeiro

• Ameaça de bomba força evacuação de aeroporto na França, no dia de abertura da Olimpíada 2024

• O que fazer? Nossa agenda cultural de sábado te mostra!