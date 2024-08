Desaparecimento Misterioso: Jovem de São Paulo Some em Santa Catarina Gabriel Borges, de 29 anos, está desaparecido em Chapecó, Oeste de Santa Catarina. Natural de São Paulo, ele veio ao município catarinense... ND Mais|Do R7 25/08/2024 - 23h40 (Atualizado em 25/08/2024 - 23h40 ) ‌



Gabriel Borges, de 29 anos, está desaparecido em Chapecó, Oeste de Santa Catarina. Natural de São Paulo, ele veio ao município catarinense por conta do trabalho, porém o último contato com a família foi no domingo (18) por volta das 20h.

