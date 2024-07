ND Mais |Do R7

Desastre em campo: Figueirense tem atuação desastrosa e sofre goleada A derrota do Figueirense por 4 a 0 para o Náutico levou a nota dos jogadores para bem abaixo da média. O time teve um atuação fraca...

A derrota do Figueirense por 4 a 0 para o Náutico levou a nota dos jogadores para bem abaixo da média. O time teve um atuação fraca e pouco chegou no ataque no estádio dos Aflitos, domingo (14).

