Descoberta Chocante: Corpo Enterrado em Florianópolis O corpo de um homem foi encontrado, enterrado, no Morro do Mocotó, próximo ao Hospital de Caridade, no Centro de Florianópolis. Segundo... ND Mais|Do R7 08/08/2024 - 16h07 (Atualizado em 08/08/2024 - 16h07 ) ‌



O corpo de um homem foi encontrado, enterrado, no Morro do Mocotó, próximo ao Hospital de Caridade, no Centro de Florianópolis. Segundo a corporação, o cadáver, localizado nessa quarta-feira (7), tinha sinais de violência.

