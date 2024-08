Descoberta Inusitada: Mulher Tentava Transportar Drogas em Marmitas Uma mulher de 26 anos foi presa por tráfico ao ser flagrada com drogas escondidos em marmitas. A prisão ocorreu na tarde da segunda... ND Mais|Do R7 27/08/2024 - 18h21 (Atualizado em 27/08/2024 - 18h21 ) ‌



Uma mulher de 26 anos foi presa por tráfico ao ser flagrada com drogas escondidos em marmitas. A prisão ocorreu na tarde da segunda-feira (26), no bairro Jardim José Rupp, em Herval d’Oeste, no Meio-Oeste de Santa Catarina.

