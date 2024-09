Descoberta macabra em praia de Santa Catarina Osso frontal do crânio humano foi recolhido no Litoral Sul do estado e levado para perícia no fim da tarde de segunda-feira (2) ND Mais|Do R7 03/09/2024 - 13h12 (Atualizado em 03/09/2024 - 13h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Parte de um crânio humano foi encontrada em uma praia de Balneário Arroio do Silva, no Sul de Santa Catarina, na última segunda-feira (2). A ocorrência foi registrada no bairro da Praia da Lagoinha, por volta das 18h.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Polícia prende suspeito de crime brutal em Palmitos: ‘machadadas’

• Morador encontra crânio humano em praia de Santa Catarina

• Edenilson Floriani quebra própria marca e crava novo recorde paralímpico no lançamento de dardo