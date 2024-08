Descoberta Surpreendente: Caminhão Carrega Vinhos Ilegais em SC Um caminhão com placas de São Miguel do Oeste foi abordado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) com 1,8 mil garrafas de vinhos contrabandeados... ND Mais|Do R7 20/08/2024 - 19h41 (Atualizado em 20/08/2024 - 19h41 ) ‌



Um caminhão com placas de São Miguel do Oeste foi abordado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) com 1,8 mil garrafas de vinhos contrabandeados da Argentina na noite de segunda-feira (19) em Erval Velho, Meio-Oeste de SC.

