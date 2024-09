Descoberta surpreendente em embalagem de cigarro em SC Ao abrir o pacote, ele notou que a caixa estava mais pesada do que o normal e encontrou um objeto estranho em seu interior ND Mais|Do R7 09/09/2024 - 14h51 (Atualizado em 09/09/2024 - 14h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Polícia Militar de Itaiópolis, no Planalto Norte catarinense, foi acionada para investigar uma situação inusitada na noite desse domingo (8) em um estabelecimento localizado na rua José Gonçalves, no Loteamento do Hamilton.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Nevoeiro faz Aeroporto de Navegantes operar por instrumentos

• Homem desconfia do peso de embalagem de cigarro e encontra item inusitado em SC

• VÍDEOS: Em 1 minuto, dois caminhões escapam de tragédia na BR-376; cenas impressionam