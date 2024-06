ND Mais |Do R7

Descubra a história por trás da 3ª Festa do Pescador Artesanal do bairro João Paulo A fim de divulgar, fortalecer e valorizar a Praia do João Paulo e sua colônia de pescadores, neste domingo (30) ocorre a 3ª Festa...

A fim de divulgar, fortalecer e valorizar a Praia do João Paulo e sua colônia de pescadores, neste domingo (30) ocorre a 3ª Festa do Pescador Artesanal do bairro João Paulo.

