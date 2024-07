ND Mais |Do R7

Descubra a origem da fortuna de Gustavo Kuerten, o Guga A fortuna de Gustavo Kuerten, conhecido como Guga, foi estimada R$ 55 milhões em 2024. O patrimônio do tenista de Florianópolis,...

A fortuna de Gustavo Kuerten, conhecido como Guga, foi estimada R$ 55 milhões em 2024. O patrimônio do tenista de Florianópolis, que já foi número um no mundo, foi composto não apenas de vitórias, mas de negócios que o mantiveram como uma figura influente no Brasil.

