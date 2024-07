Descubra as Cidades Mais Infieis do Brasil: Balneário Camboriú em Destaque! Uma pesquisa inusitada revelou as cidades mais infiéis para despedidas de solteiros do Brasil e o Litoral Norte de Santa Catarina... ND Mais|Do R7 31/07/2024 - 16h03 (Atualizado em 31/07/2024 - 16h03 ) ‌



Uma pesquisa inusitada revelou as cidades mais infiéis para despedidas de solteiros do Brasil e o Litoral Norte de Santa Catarina figura no pódio em 3° lugar com Balneário Camboriú, a “Dubai brasileira”.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

