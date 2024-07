Descubra as Inovações na Mandioca para a Próxima Safra em SC! Novas variedades de mandioca foram lançadas pela Epagri em parceria com duas cooperativas do Sul de Santa Catarina. As espécies já... ND Mais|Do R7 29/07/2024 - 16h04 (Atualizado em 29/07/2024 - 16h04 ) ‌



Novas variedades de mandioca foram lançadas pela Epagri em parceria com duas cooperativas do Sul de Santa Catarina. As espécies já estão disponíveis para o plantio na safra 2024/2025.

